Rotterdam begint proef met inleversysteem statiegeldbekers

Mensen kunnen vanaf maandag statiegeld terugkrijgen als zij in Rotterdam of op Rotterdam Centraal een speciale statiegeldbeker kopen en inleveren, meldt NS. Het spoorbedrijf, de gemeente Rotterdam en veertien ondernemers in de stad hopen dat deze proef zorgt voor minder wegwerpbekers en afval.

Bij verschillende winkels zoals Kiosk, Julia’s en AH to go kunnen klanten volgens NS een statiegeldbeker kopen en weer inleveren in een speciale automaat als het drankje op is. Bij het inleveren ontvangen ze een QR-code die ze met hun smartphone kunnen scannen. Via betaalapp Tikkie krijgen ze het statiegeld gelijk weer terug. Ook zonder Tikkie is het mogelijk om het geld terug te krijgen.

Met het inleversysteem van statiegeldbekers willen NS, de gemeente Rotterdam en de ondernemers kijken of ze een duurzaam alternatief zijn voor wegwerpbekers. Als de drie maanden durende proef succesvol is, willen de partijen het systeem in het hele land uitrollen. Tijdens de proef kunnen mensen nog steeds wegwerpbekers krijgen.