Ondernemers: laat dit geen verloren jaren worden voor bouw huizen

De woningbouw moet dit jaar en volgend jaar niet nog verder stil komen te staan. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar een debat over het grote woningtekort. De overheid moet nadrukkelijker de regie nemen, vinden de ondernemersorganisaties.

“Zo is het belangrijk dat er snel meer locaties worden aangewezen voor nieuwbouw en dat het Rijk hier regie neemt.” Ook pleiten de brancheclubs voor het versnellen van vergunningstermijnen. “VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen dat 2024 en 2025 verloren jaren worden nu het aantal nieuwe bouwvergunningen alleen maar verder terugloopt en een aantal regelingen is gestopt.”

Al jaren blijft de bouw van nieuwe woningen achter bij de ambities van het kabinet. Daardoor zit de doorstroom op de woningmarkt op slot en rijzen prijzen “de pan uit”, volgens de organisaties. Bedrijven en instellingen merken dat naar eigen zeggen doordat personeel geen (betaalbare) woning kan vinden.