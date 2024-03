Turkije neemt maatregelen tegen Meta om misbruik marktpositie

De Turkse mededingingswaakhond kondigt maatregelen tegen Meta Platforms aan. Die moeten het Amerikaanse techbedrijf ervan weerhouden om gebruikersdata tussen de socialemedia-apps Instagram en Threads uit te wisselen. Meta zou zijn dominante marktpositie misbruiken.

Het onderzoek naar het moederbedrijf van Facebook startte rond vorig jaar december omdat Meta het Turkse mededingingsrecht zou overtreden door accounts van Instagram en het nieuwere Threads met elkaar te koppelen. De waakhond zegt dat de maatregelen van kracht blijven totdat het onderzoek is afgerond.

In de Europese Unie (EU) kunnen gebruikers hun Meta-accounts al van elkaar loskoppelen. Dat was een voorwaarde van de Europese Commissie aan Meta om Threads te mogen lanceren. Of Meta dezelfde optie aan Turkse gebruikers gaat bieden is nog onduidelijk.