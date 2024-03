Fruitteler mag schadelijke kever tijdelijk te lijf met insecticide

Fruittelers mogen bij wijze van uitzondering een in hun branche verboden gewasbeschermingsmiddel gebruiken om hun bomen te beschermen tegen de appelbloesemkever. Dat meldt demissionair landbouwminister Piet Adema aan de Tweede Kamer.

De appelbloesemkever zorgt al enige jaren voor problemen. Aan bomen die door de insecten zijn aangetast, groeien nauwelijks nog appels. Telers hebben naar eigen zeggen geen andere manier om de beestjes te bestrijden dan het spuiten van Raptol, dat echter ook gevaarlijk is voor onder meer bijen en daarnaast de waterkwaliteit kan schaden.

In “onvoorziene noodsituaties” kan onder strenge voorwaarden worden afgeweken van het verbod op het gebruik van Raptol. Die uitzondering gold bijvoorbeeld in 2022, maar vorig jaar niet meer. Veel fruittelers klaagden afgelopen zomer dat daardoor een deel van hun oogst was mislukt.

Brancheorganisatie NFO vroeg daarom voor dit jaar opnieuw om een vrijstelling en krijgt die ook. Adema wijst er wel op dat de fruitteeltsector al sinds 2018 jaarlijks om een vrijstelling vraagt, en dat inmiddels niet meer gesproken kan worden van een “onvoorziene noodsituatie”. Hij spoort de bedrijfstak aan werk te maken van alternatieve bestrijdingsmethoden.