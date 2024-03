Aandacht voor Unilever op Damrak na afstoten ijsjesdivisie

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Unilever. Het levensmiddelenconcern kondigde aan zijn groeiplan te versnellen door zijn ijsjesdivisie op eigen benen te zetten. Die divisie, met ijsmerken als Magnum en Ben & Jerry’s, was in 2023 goed voor een omzet van 7,9 miljard euro.

De AEX-index koerst verder af op een vrijwel vlak begin van de nieuwe handelsdag. Beleggers letten vooral op de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. Algemeen wordt verwacht dat de centrale bank de rente opnieuw onveranderd zal laten. Wel wordt gehoopt dat de Fed later dit jaar de rente zal gaan verlagen. Ook de Bank of England, die donderdag vergadert over de rente, zal de leenkosten in het Verenigd Koninkrijk naar verwachting ongewijzigd laten.

De Bank of Japan verhoogde dinsdag voor het eerst sinds 2007 de rente. De centrale bank maakte daarmee een einde aan een decennialange periode waarin Japan met lage rentes en het opkopen van obligaties de inflatie juist wilde aanjagen. De rente bedraagt nu tussen nul en 0,1 procent, tegen een eerdere negatieve rente van 0,1 procent. De Nikkei in Tokio sloot 0,7 procent in de plus, na het rentebesluit.

De andere Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De beurs in Sydney klom 0,4 procent. In Australië hield de centrale bank het rentetarief voor de derde keer op rij onveranderd op 4,35 procent. De Hang Seng-index in Hongkong en de beurs in Shanghai verloren 1,2 en 0,6 procent.

Ook de chipsector staat in de belangstelling. Nvidia heeft maandag zijn nieuwste chip onthuld op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De nieuwe chip moet AI-processen vele malen sneller kunnen verwerken dan zijn voorganger en de basis vormen van computers en apparatuur die veel informatie moeten verwerken, bijvoorbeeld in datacenters. De voorganger van de chip zorgde voor een flinke stijging van de verkopen voor Nvidia. Mede daardoor is het Amerikaanse chipbedrijf in korte tijd uitgegroeid tot een van de waardevolste bedrijven ter wereld.

De AEX sloot maandag 0,2 procent hoger op 853,76 punten. Op Wall Street sloot de Dow-Jonesindex 0,2 procent hoger op 38.790,43 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent en techbeurs Nasdaq klom 0,8 procent.

De euro was 1,0867 dollar waard, tegen 1,0873 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 82,51 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent goedkoper, op 86,66 dollar per vat.