Unilever stijgt in hogere AEX na afsplitsen ijsjesdivisie

Unilever ging dinsdag omhoog op de Amsterdamse beurs. Het levensmiddelenconcern kondigde aan zijn groeiplan te versnellen door zijn ijsjesdivisie op eigen benen te zetten. Die divisie, met ijsmerken als Magnum en Ben & Jerry’s, was in 2023 goed voor een omzet van 7,9 miljard euro. Unilever stelt daarbij alle opties voor het onderdeel te bekijken, waaronder een verkoop of eigen beursnotering. Het aandeel klom 5 procent.

Unilever liet daarnaast weten bij zijn resterende onderdelen kosten te gaan besparen. Dat moet in totaal zo’n 800 miljard euro opleveren in de komende drie jaar. De maatregelen zullen volgens Unilever naar verwachting gevolgen hebben voor ongeveer 7500 banen wereldwijd, voornamelijk op kantoor. Het is nog onduidelijk of in Nederland banen gaan verdwijnen, aldus een woordvoerder. Unilever heeft ongeveer 2300 kantoorbanen in Rotterdam en Wageningen. Wereldwijd telt Unilever 127.000 werknemers.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 857,99 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 899,11 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs bleven vrijwel onveranderd.