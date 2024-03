CNV ‘overvallen’ door plannen Unilever, wil snel duidelijkheid

Vakbond CNV is dinsdagochtend “overvallen” door de nieuwe reorganisatieplannen van Unilever. “De impact voor Nederland is nog onduidelijk. We maken ons vooral zorgen over de plannen om het onderdeel ijs af te splitsen. Wat betekent dit voor de werknemers in Hellendoorn en voor andere onderdelen?”, vraagt Aletta Bulsink, onderhandelaar bij CNV zich af in een eerste reactie.

De bond wil snel met Unilever in gesprek over de gevolgen. “We weten dat er kantoorbanen van Rotterdam naar Amsterdam gaan, maar verder is nog veel onduidelijk”, zegt Bulsink.

Unilever maakte dinsdag bekend zijn ijsdivisie te willen afsplitsen. Ook gaat het concern wereldwijd zo’n 7500 voornamelijk kantoorbanen schrappen. Of er ook in Nederland banen komen te verdwijnen heeft het bedrijf nog niet bekendgemaakt. Hier telt het bedrijf circa 2300 kantoorbanen, in Rotterdam en Wageningen. Wereldwijd heeft Unilever ongeveer 127.000 mensen in dienst, onder wie ook fabrieksmedewerkers.