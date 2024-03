Massaclaim tegen LG om prijsafspraken over televisies

Het Zuid-Koreaanse techbedrijf LG heeft jarenlang zijn televisies in Nederland te duur verkocht, meent de stichting Consumenten Competition Claims. De fabrikant maakte verboden afspraken met webwinkels om televisies niet onder een bepaalde prijs te verkopen. LG controleerde ook of de winkeliers zich hieraan hielden. De stichting eist dat LG het te veel betaalde bedrag aan de televisiekopers teruggeeft.

De massaclaim is door de stichting ingediend bij LG in Amstelveen en volgt op het besluit van de toezichthouder ACM, die vaststelde dat LG zich schuldig heeft gemaakt aan de verboden prijsafspraken. De stichting is samen met de Consumentenbond eind vorig jaar al een juridische procedure gestart tegen het elektronicaconcern Samsung voor soortgelijke verboden prijsafspraken.

Consumenten die tussen 2013 en 2019 in Nederland een televisie hebben gekocht kunnen zich volgens de stichting aansluiten bij de massaclaim. Dat geldt voor consumenten die een LG, Samsung of een ander merk tv kochten. Volgens de stichting hebben consumenten in die periode gemiddeld 100 euro te veel betaald voor hun televisie.