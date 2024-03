Failliet Nederlands snoepbedrijf overgenomen door branchegenoot

De failliete snoepleverancier Vero Sweet Presents uit Waalwijk wordt overgenomen door branchegenoot Holland Foodz. Dat meldt de producent van oud-Hollands snoep uit het Brabantse Oosterhout. Vero leverde onder meer speciaal snoep voor feestdagen zoals harten met bonbons. Het bedrijf ging een maand geleden failliet.

Holland Foodz neemt ook de vaste werknemers van Vero over en de samenwerking die de leverancier had met een sociale werkplaats. Daarmee houden ook tientallen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun baan, zegt de snoepproducent. De productie verhuist naar Oosterhout. Holland Foodz meldt niet hoeveel geld het bedrijf heeft betaald voor de overname, alleen dat die werd gefinancierd uit eigen middelen.

Vero kreeg problemen met het voorfinancieren van producten en moest daarom volgens zijn nieuwe eigenaar half februari faillissement aanvragen. Het bedrijf leverde verder ook speelgoed met snoep, Hollandse molentjes met snoepgoed, kleine kauwgomballenautomaten en cadeauverpakkingen aan pretparken. Vero bestond 77 jaar.

Door de overname is Holland Foodz naar eigen zeggen nu marktleider in geschenkartikelen. De snoepproducent stelt dat die al marktleider was in oud-Hollands snoep en kermissnoep. Het bedrijf levert aan Nederlandse en Belgische kermissen, pretparken, supermarkten, warenhuizen en snoepwinkels, maar ook aan Duitse warenhuizen en andere Europese bedrijven.