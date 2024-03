Illegale winst uit dwangarbeid hoogst in Europa en Centraal-Azië

De illegale winsten uit dwangarbeid zijn met 84 miljard dollar per jaar het hoogst in Europa en Centraal-Azië, komt naar voren uit een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De ILO doet in opdracht van de Verenigde Naties (VN) onderzoek naar arbeidsvraagstukken en brengt daar adviezen over uit. Uit het meest recente onderzoek blijkt dat de illegale winst uit dwangarbeid wereldwijd is toegenomen met zeker 37 procent sinds 2014. “We weten nu dat de situatie alleen maar erger is geworden”, zegt directeur-generaal Gilbert F. Houngbo van de ILO.

Na Europa en Centraal-Azië is de illegale winst uit dwangarbeid het hoogst in Azië en het Stille Oceaangebied (62 miljard dollar), gevolgd door Noord- en Zuid-Amerika (52 miljard dollar), Afrika (20 miljard dollar) en tot slot de Arabische Staten (18 miljard dollar). Dat de winst in Europa het hoogst is, komt door het hoge bedrag dat mensenhandelaren en criminelen per dwangarbeider verdienen op het Europese continent. Wereldwijd is dat gemiddeld zo’n 10.000 dollar per slachtoffer, tegenover 8269 dollar (gecorrigeerd voor inflatie) tien jaar geleden.

Dwangarbeid wordt in verschillende vormen aangetroffen volgens het rapport, waarbij het opzettelijk en systematisch inhouden van loon het meest voorkomt. Daarbij komt twee derde van de illegale winst uit dwangarbeid van commerciële seksuele uitbuiting, hoewel de slachtoffers slechts 27 procent uitmaken van het totale aantal slachtoffers in dwangarbeid. Daarna komt de industrie met de hoogste jaarlijkse winst, gevolgd door de landbouw en huishoudelijk werk. In 2021 waren er gemiddeld ongeveer 28 miljoen mensen in dwangarbeid. Dat betekent dat er voor elke duizend mensen 3,5 mensen dwangarbeid verrichtten.

Het ILO-rapport benadrukt dat er dringend geïnvesteerd moet worden in handhavingsmaatregelen. Dat houdt onder andere een uitbreiding van de arbeidsinspectie en het versterken van wettelijke kaders in.