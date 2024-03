Topman Unilever: Nederland belangrijke optie beursnotering ijstak

Nederland is een “belangrijke optie” voor een beursnotering van de ijsjestak van Unilever. Dat heeft topman Hein Schumacher van het levensmiddelenconcern gezegd in een toelichting op het besluit om de ijsjesdivisie, met merken als Magnum, Cornetto en Ben & Jerry’s, te verzelfstandigen.

Schumacher wijst er daarbij op dat de ijsjestak van het bedrijf wordt aangestuurd vanuit Rotterdam. Daarom zou een beursnotering op de Amsterdamse aandelenbeurs een goede optie zijn, aldus de topman. Hij verklaarde wel dat nog rustig wordt gekeken naar de keuze voor een notering.

De verzelfstandiging is volgens hem ook een significant besluit omdat Unilever al heel lang ijs verkoopt. Hij wees er verder op dat de ijsjestak met een jaaromzet van bijna 8 miljard euro erg seizoensgebonden is en ook gevoeliger is voor schommelingen bij grondstofprijzen zoals de prijzen van melk en cacao. Schumacher benadrukte wel dat de ijsjestak geen “probleemkind” is en goede prestaties laat zien.