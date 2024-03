Biden legt automakers deadline op voor halvering uitlaatgassen

De Amerikaanse regering legt de auto-industrie nieuwe regels op om de uitstoot te verlagen. In 2032 moet de hoeveelheid broeikasgassen die personenauto’s in de Verenigde Staten uitstoten bijna de helft lager zijn dan in 2026.

De regering-Biden wil dat automakers dit bereiken door meer elektrische auto’s te verkopen, maar ook door zuinigere auto’s met een verbrandingsmotor of hybride voertuigen te ontwikkelen. Daarmee komt het agentschap voor milieubescherming (EPA) met een afgezwakte versie van eerdere plannen om het Amerikaanse wagenpark schoner te maken. Aanvankelijk wilde de regering dat in 2032 minstens 67 procent van alle verkochte auto’s elektrisch zou zijn. Dat stuitte op veel weerstand van de autofabrikanten en vakbonden in de auto-industrie.