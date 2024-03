Gok op buitenland bezorgt Chinees moederbedrijf Temu snelle groei

Het moederbedrijf van de Chinese webshop Temu, Pinduoduo, heeft vorig jaar geprofiteerd van zijn gok op groei buiten de eigen landsgrenzen. Het webwinkelconcern zag de omzet bijna verdubbelen, mede dankzij forse investeringen in advertenties op westerse sociale media. In Europa neemt de weerstand tegen het op goedkope producten gerichte Temu toe.

De omzet steeg in een jaar tijd met 90 procent tot bijna 247,6 miljard yuan (31,7 miljard euro). De nettowinst steeg even hard tot ruim 60 miljard yuan (7,7 miljard euro).

Zo’n twee jaar geleden besloot Pinduoduo buiten China actief te worden, waarmee het verkoopplatform het voorbeeld van de populaire kledingwebshop Shein voor ‘fast fashion’ volgde. Om snel in beeld te komen bij onlineshoppers besteedt het bedrijf veel aan advertenties op onder andere Facebook en Google.

De focus op zo goedkoop mogelijke producten levert ook kritiek op. In Frankrijk is een wetsvoorstel in de maak tegen spotgoedkope kleding, onder andere gericht tegen Temu. De brancheorganisatie voor Europese speelgoedmakers uitte vorige maand kritiek op onveilig speelgoed dat via Temu te koop zou zijn.