Beleggers op Damrak wachten Fed-besluit af

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag amper van zijn plek gekomen. Beleggers blijven voorzichtig met het oog op de rentevergadering van de Federal Reserve, die later op de avond zijn besluit bekendmaakt.

Algemeen wordt aangenomen dat het belangrijkste rentetarief voor de Verenigde Staten gelijk blijft. Maar veel zal afhangen van de toelichting van de Fed, die ook prognoses van beleidsmakers over de ontwikkeling van de rente in de rest van 2024 bevat.

De AEX-index daalde een fractie tot 860,54 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 911,01 punten. Ook elders in Europa waren kleine uitslagen te zien. De beurzen in Londen en Frankfurt wonnen tot 0,2 procent. Parijs verloor 0,5 procent.

Van de hoofdfondsen was voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich de sterkste stijger met een winst van 2 procent. Onderaan in de AEX eindigde medisch-technologiebedrijf Philips met een min van 2,1 procent.