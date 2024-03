Chinese overheid steunt doorstart fabrikanten elektrische auto’s

Zeker drie Chinese fabrikanten van elektrische auto’s die failliet gingen, maken een doorstart, mede met steun van de overheid. President Xi Jinping ziet de massaproductie van deze auto’s als een speerpunt voor de economie. Hij heeft de industrie bestempeld als een “nieuwe productieve kracht”. Deze slogan bedacht de president om de ontwikkeling van geavanceerde technologieën te stimuleren.

Zhidou Electric Vehicles, een fabrikant van kleine stadsauto’s, viel in 2019 om. Het bedrijf zegt nu echter dat het een herstructurering van de organisatie heeft voltooid, met hulp van Aima Technology Group en autofabrikant Zhejiang Geely. Volgens het bedrijf is de productie inmiddels hervat en komt er in april een nieuwe elektrische auto op de markt, de Zhidou Rainbow.

Ook Haima Automobile, dat al jaren verlies lijdt door tegenvallende verkopen, maakt een doorstart. Eerder dit jaar werden het management en de bezittingen van de onderneming overgedragen aan een bedrijf gesteund door de plaatselijke overheid van Zhengzhou. Daar worden nu elektrische minibussen geproduceerd.

Aiways Automobile, dat vorig jaar de productie moest staken en zijn werknemers niet meer kon betalen, ontving dit jaar nieuwe financiering. Volgens lokale mediaberichten werkt de onderneming aan het hervatten van de productie.

Europa wordt overspoeld met nieuwe Chinese merken van elektrische auto’s. In Nederland ging het vorig jaar om zo’n vijftien nieuwe merken. Binnenkort komt er nog een Chinees automerk bij, OMODA, niet te verwarren met het Zeeuwse modebedrijf met dezelfde naam.