Laadpalenmaker Alfen stijgt op afwachtend Damrak na koopadvies

Alfen behoorde woensdag tot de stijgers op de Amsterdamse beurs. De laadpalenmaker profiteerde van een koopadvies door ING en steeg bijna 2 procent. Beleggers deden het verder rustig aan en kijken vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank het rentetarief in de grootste economie ter wereld opnieuw onveranderd zal laten.

Op de beurzen wordt echter gehoopt dat de Fed mogelijk in juni zal beginnen met het verlagen van de leenkosten. Er zal dan ook scherp worden gelet op wat Fed-voorzitter Jerome Powell zal zeggen over eventuele toekomstige rentestappen. Het rentebesluit wordt na sluiting van de Europese beurzen bekendgemaakt.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 859,85 punten. De Amsterdamse hoofdindex won een dag eerder nog 0,8 procent. De MidKap bleef onveranderd op 904,17 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent. De FTSE-index in Londen daalde 0,1 procent, ondanks een sterker dan verwachte afname van de Britse inflatie in februari. In het Verenigd Koninkrijk vergadert de Bank of England donderdag over de rente.