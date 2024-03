Google krijgt Franse boete van 250 miljoen om plaatsen nieuws

Alphabet, het bedrijf achter Google, krijgt een boete van 250 miljoen euro van de Franse concurrentiewaakhond. Google had afspraken moeten maken met nieuwsmedia in Frankrijk over het plaatsen van nieuws op zijn eigen platform. Maar het techconcern had dat niet gedaan.

Ook heeft Google zijn AI-model Gemini getraind met nieuwsartikelen, zonder de uitgevers of de autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen. Google reageerde niet op een verzoek van persbureau Bloomberg voor een reactie.

De Franse toezichthouder wil grote techbedrijven al langer overeenkomsten laten sluiten met nieuwsuitgevers in Frankrijk om tegen betaling hun nieuws te mogen gebruiken. De Franse autoriteiten legden Google twee jaar geleden ook al een boete van 500 miljoen euro op, omdat het Amerikaanse techconcern niet voldeed aan een bevel om overeenkomsten te sluiten met Franse mediabedrijven over het plaatsen van hun nieuwsberichten.