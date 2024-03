Studie: olie- en gasconcerns lopen achter op halen klimaatdoelen

De plannen van alle grote olie- en gasbedrijven zijn niet in lijn met het behalen van de klimaatdoelen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Dat meldt de financiële denktank Carbon Tracker op basis van onderzoek. Het concern dat het slechtst scoort, is het Amerikaanse ConocoPhillips. Ook Saudi Aramco, Petrobras en ExxonMobil presteerden ondermaats.

Carbon Tracker rangschikte de 25 grootste beursgenoteerde olie- en gasconcerns op een schaal van A tot en met H, op basis van criteria zoals investeringen, productieplannen en emissiedoelen. Een A-score betekent dat het beleid van een olie- en gasbedrijf in lijn is met het behalen van klimaatdoelen. Een H betekent dat de activiteiten van een bedrijf leiden tot een opwarming van de aarde met minstens 2,4 graden. ConocoPhillips kreeg een H in het onderzoek, de andere eerder genoemde bedrijven een G.

BP kwam als beste uit het onderzoek met een D-score. In tegenstelling tot andere bedrijven, die de productie op korte termijn willen verhogen, streeft BP naar een daling op de lange termijn. Het Britse BP meldde vorig jaar te verwachten dat de CO2-uitstoot minder snel zal dalen. Volgens de onderneming zal die emissie in 2030 met 20 tot 30 procent zijn gedaald ten opzichte van 2019, eerder werd uitgegaan van een daling van 25 tot 40 procent.

Shell kreeg een E in het onderzoek van Carbon Tracker. Dat olie- en gasbedrijf heeft vorige week zijn tussentijdse doel, om de uitstoot van CO2 terug te dringen, afgezwakt. Waar Shell drie jaar geleden nog mikte op een afname van 20 procent, gaat het Britse concern nu uit van een daling tussen de 15 en 20 procent ten opzichte van 2016.