Amerikaans rentebesluit centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank het rentetarief in de grootste economie ter wereld opnieuw onveranderd zal laten. Beleggers hopen echter dat de Fed mogelijk in juni zal beginnen met het verlagen van de leenkosten. Er zal dan ook scherp worden gelet op wat Fed-voorzitter Jerome Powell zal zeggen over eventuele toekomstige rentestappen. Het rentebesluit wordt na sluiting van de Europese beurzen bekendgemaakt.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hoger begin. Een dag eerder won de hoofdindex al 0,8 procent. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag overwegend winsten zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,7 procent hoger. De Japanse yen daalde verder in waarde na het rentebesluit van de Bank of Japan. De Japanse centrale bank verhoogde een dag eerder voor het eerst in zeventien jaar de rente, maar gaf geen aanwijzingen voor eventuele verdere verhogingen.

In China hield de centrale bank de belangrijke rentetarieven op eenjarige en vijfjarige leningen woensdag conform verwachting ongewijzigd. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,3 procent en de beurs in Shanghai won 0,5 procent. In Seoul steeg Samsung ruim 5 procent. Het techconcern liet tijdens de aandeelhoudersvergadering weten het winstaandeel van zijn divisie voor geheugenchips te willen vergroten. Ook zou het Amerikaanse AI-chipbedrijf Nvidia interesse hebben om de nieuwe generatie chips van Samsung te kopen.

Op het Damrak maakte IMCD een kleine overname bekend. De chemicali├źndistributeur neemt zijn branchegenoot Bretano over. Het Latijns-Amerikaanse bedrijf, met het hoofdkantoor in Costa Rica en activiteiten in Mexico, Guatemala en El Salvador, behaalde in 2023 een omzet van 48 miljoen dollar en telt 101 medewerkers.

Alfen zal mogelijk profiteren van een positief analistenrapport van ING. De kenners van de bank gaven de laadpalenmaker een koopadvies.

Cabka opende de boeken. Het recyclingbedrijf zag de omzet vorig jaar dalen. Wel handhaafde Cabka de groeidoelstelling voor de periode 2021 tot en met 2026. Het margedoel voor die periode werd wel verlaagd. Ook kondigde topman Tim Litjens aan eind september te vertrekken bij het bedrijf.

De euro was 1,0868 dollar waard, tegen 1,0863 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 83,13 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 87,16 dollar per vat.