193.600 mensen vroegen steun Tijdelijk Noodfonds Energie

193.600 mensen hebben steun aangevraagd voor het betalen van hun energierekening bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dat zijn veel meer verzoeken dan vorig jaar binnenkwamen. Huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten konden van eind januari tot middernacht een nieuwe aanvraag doen.

Vorig jaar konden mensen ook een beroep doen op subsidie uit het noodfonds. Toen kwam het aantal aanvragen uit op 83.000. Ruim 50.000 huishoudens kregen die steun uitgekeerd, 43,7 miljoen euro in totaal.

De regeling is dit jaar versoepeld, waardoor meer mensen in aanmerking komen. Er is ook meer geld beschikbaar voor het noodfonds, 84 miljoen euro in totaal. Op de laatste dag dat mensen steun uit het Noodfonds konden aanvragen, kwamen veel meer verzoeken binnen dan gemiddeld per dag, zei de woordvoerder van het Noodfonds woensdag.

85.000 aanvragen zijn inmiddels goedgekeurd, meldt het noodfonds donderdag. Als een aanvraag wordt goedgekeurd, krijgen mensen zes maanden steun voor het betalen van hun energierekening. Dat gaat in vanaf het moment dat een aanvraag wordt goedgekeurd. De uitbetaling loopt via de energieleverancier.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie mag het bruto-inkomen van een huishouden hooguit 200 procent van het sociaal minimum zijn. Dat is met vakantiegeld erbij en zonder toeslagen. Voor alleenstaanden komt dit uit op een inkomen van 3200 euro per maand en voor samenwonenden 4480 euro. Als huishoudens minstens 10 procent van hun inkomen kwijt zijn aan hun energierekening, vergoedt het fonds een deel van de kosten. De grens lag vorig jaar nog op minstens 13 procent.

Voor mensen die hooguit 130 procent van het sociaal minimum verdienen ligt de grens lager. Zij krijgen al steun als zij 8 procent of meer van hun inkomsten kwijt zijn aan energie. Vorig jaar moesten ze zeker 10 procent van hun inkomen spenderen aan energiekosten.