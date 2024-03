AEX sluit op recordstand, Douglas verliest fors na beursdebuut

De AEX-index heeft de handelsdag op het Damrak op een nieuwe recordstand afgesloten. De hoofdindex steeg 1,7 procent tot 875,42 punten. Beleggers leken zich op te trekken aan de recordstanden op Wall Street, nadat de Federal Reserve woensdag had aangekondigd de rente onveranderd te laten. De hoofdindex werd aangevoerd door chipbedrijven ASMI, Besi en ASML, met plussen tot 6,8 procent.

De MidKap steeg eveneens, met 1 procent tot 920,37 punten. Dat gold ook voor andere beurzen in Europa. Zo kregen die in Londen, Frankrijk en Parijs er tot 1,9 procent bij.

Douglas kelderde donderdag op de eerste beursdag van de Duitse parfumerieketen. Op de beurs in Frankfurt sloot het aandeel 12 procent lager. Douglas, waar de Nederlander Sander van der Laan aan het roer staat, haalde met de beursgang rond de 850 miljoen euro op. Dat geld wil het bedrijf gebruiken om de schulden te verlagen.

Naast de chipbedrijven stond ook betalingsverwerker Adyen bij de sterkste stijgers in de AEX. Het aandeel won 3 procent. Uitgeverij Wolters Kluwer, muziekconcern Universal Music Group en telecomprovider KPN behoorden tot de dalers, met minnen tot 0,6 procent.

Bij de middelgrote bedrijven steeg luchtvaartconcern Air France-KLM het sterkst, met 2,6 procent. Onderaan de MidKap eindigde kunstmestproducent OCI met een min van 0,9 procent.

Avantium daalde 1,4 procent. De ontwikkelaar van plantaardige plastics zag de omzet vorig jaar stijgen, al nam het nettoverlies wel toe. Het bedrijf haalde eerder dit jaar 70 miljoen euro op om de hoger dan verwachte kosten van zijn nieuwe fabriek in Delfzijl te dekken. De productie in die fabriek zal in de tweede helft van 2024 van start gaan.

In Frankfurt klom de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall 3 procent. Het bedrijf heeft een overeenkomst gesloten met het Duitse leger voor de aanschaf van 123 zwaarbewapende infanterievoertuigen. De deal is rond de 2,7 miljard euro waard.

De euro was 1,0861 dollar waard, tegen 1,0857 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 80,76 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent goedkoper en kostte 85,74 dollar per vat.