VS klagen Apple aan om hinderen concurrentie op smartphonemarkt

Het Amerikaanse ministerie van Justitie klaagt Apple aan omdat het techconcern zijn macht op de markt voor smartphones zou misbruiken. Volgens aanklagers in de Verenigde Staten beperkte de maker van iPhones de toegang tot technologie in die telefoons voor ontwikkelaars van concurrerende producten. Daarmee vestigde Apple een monopolie dat gebruikers van de smartphones op extra hoge kosten jaagt, stelt minister van Justitie Merrick Garland.

Volgens de aanklacht beperkt Apple de toegang tot bepaalde hardware en software in de iPhones. Eerder klaagde de fabrikant van smart-trackers Tile al dat het amper mogelijk was om de eigen producten te koppelen aan de iPhone. Jaren later ontwikkelde Apple zelf de vergelijkbare AirTags, die je bijvoorbeeld aan sleutels kunt hangen om ze via de smartphone terug te vinden.

Apple verwerpt de aanklacht en noemt die zowel “feitelijk als volgens de wet” fout. “Deze aanklacht bedreigt ons en de principes die Apple onderscheiden. Als die slaagt, zou het ons vermogen beperken om de soort technologie te ontwikkelen die mensen van Apple verwachten, waar hardware, software en diensten op elkaar inspelen.”