ACM keurt overname Youfone door KPN goed

Telecomprovider KPN mag Youfone overnemen. Daar heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag haar goedkeuring voor gegeven. Het besluit volgt op “uitvoerig onderzoek” van de toezichthouder naar de gevolgen van de overname. Maar volgens de ACM “blijkt dat de concurrentie als gevolg van de overname niet zal verminderen”. Youfone maakte al gebruik van het mobiele netwerk van KPN.

KPN meldde in juni vorig jaar de Nederlandse activiteiten van Youfone over te willen nemen voor een bedrag van zo’n 200 miljoen euro. De ACM was in september nog terughoudend met het goedkeuren van de deal. Die kon “leiden tot hogere prijzen of een slechter aanbod voor consumenten”, stelde de toezichthouder destijds.

Daarop volgde een uitgebreider onderzoek. Daarbij keek de ACM onder andere of er genoeg andere aanbieders overblijven van goedkope telefoondiensten. “Het onderzoek laat zien dat er voor de consument ook na de overname voldoende te kiezen blijft”, stelt de ACM nu. “Naast Youfone zijn er meerdere aanbieders die scherp geprijsde mobiele telefoonabonnementen aanbieden.”

Youfone heeft op dit moment ruim 580.000 klanten. “Met deze overname versterkt KPN zijn positie in de mobiele en breedbandmarkt”, reageert KPN. “De Youfone-organisatie blijft zelfstandig opereren binnen KPN om ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige Youfone-klanten op de voor hun vertrouwde manier bediend worden.”