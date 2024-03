Reddit flink omhoog bij beursdebuut op Wall Street

Het Amerikaanse socialemediaplatform Reddit is donderdag op de aandelenbeurzen in New York geopend met een koers van rond de 50 dollar. Daarmee begon het aandeel 47 procent boven de introductiekoers van 34 dollar per aandeel. De beursgang van het in San Francisco gevestigde Reddit is de eerste van een groot socialemediabedrijf sinds die van Pinterest in 2019. Op basis van de introductiekoers had Reddit een marktwaarde van 6,4 miljard dollar.

Reddit telde vorig kwartaal dagelijks meer dan 73 miljoen actieve bezoekers. Het bedrijf leed in 2023 een verlies van 91 miljoen dollar op een omzet van 804 miljoen dollar. Topman Steve Huffman heeft gezegd dat adverteren op Reddit een snelle ontwikkeling doormaakt en dat het bedrijf zich nog in de beginfase van zijn groei bevindt. Persbureau Bloomberg meldde vorige week nog dat het platform dit jaar met 20 procent verwacht te groeien, gelijk aan de omzetstijging van vorig jaar.

Het bedrijf kwam enkele jaren geleden nog in het nieuws door de zogenaamde Reddit-rally. Groepen particuliere beleggers spoorden elkaar op Reddit massaal aan geld te steken in op het eerste gezicht onaantrekkelijke aandelen. Aandelen zoals die van computerspellenverkoper GameStop stegen daardoor sterk in waarde op de beurs. Een veelgenoemde reden voor die acties was de wens om beleggingsfondsen, die speculeerden op een koersdaling, te dwarsbomen.