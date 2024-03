Bijna kwart meer reizigers op Schiphol in februari

Schiphol heeft in februari bijna een kwart meer passagiers verwerkt dan in diezelfde maand een jaar eerder. In totaal reisden vorige maand 4,6 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol, een toename van 22 procent.

Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië waren de populairste bestemmingen. Het merendeel van de passagiers ging naar of kwam van een luchthaven in Europa, in mindere mate reisden mensen van of naar een luchthaven buiten Europa.

In totaal gingen er 35.104 vluchten van en naar Schiphol, een stijging van 24 procent vergeleken met een jaar eerder.