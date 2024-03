Netbeheerders mogen standaardcontracten wind- en zonnepark bieden

Netbeheerders mogen voor nieuwe wind- of zonneparken voortaan standaardcontracten aanbieden met afspraken over het tijdelijk geen of minder stroom leveren op drukke momenten. Dit ‘spitsmijden’ moet ervoor zorgen dat nieuwe wind- en zonneparken sneller een aansluiting op het volle stroomnet kunnen krijgen, meldt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Netbeheerders moesten eerst per nieuwe klant afspraken maken over spitsmijden, maar dat kost volgens de ACM veel tijd. Die lange onderhandelingen zijn met standaardcontracten niet meer nodig. Dat maakt het makkelijker om afspraken te maken over het tijdelijk afschakelen van windmolens en zonnepanelen. In ruil daarvoor krijgt de beheerder van het zonne- of windpark een vergoeding.

Het gaat volgens de toezichthouder om een experiment van twee jaar. Daarna kijkt de ACM wat de effecten zijn van de standaardcontracten.

Op sommige momenten, bijvoorbeeld wanneer er veel zon en wind is en er veel elektriciteit wordt verbruikt, is het vaak erg druk op het stroomnet en kan het net overbelast raken. Spitsmijden is een van de manieren om overbelasting tegen te gaan.