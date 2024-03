Turkse centrale bank verhoogt rente naar 50 procent

De Turkse centrale bank heeft het rentetarief verhoogd om de torenhoge inflatie in het land te bestrijden. De verhoging met 5 procentpunt naar 50 procent kwam als een verrassing. Een maand geleden hield de centrale bank nog een rentepauze, na acht verhogingen op rij. De nieuwe president van de centrale bank Fatih Karahan hintte destijds ook op een einde van de renteverhogingen. Ook economen hadden gerekend op een nieuwe rentepauze.

Naast de hoge inflatie heeft de forse waardedaling van de Turkse lira in aanloop naar de lokale verkiezingen in Turkije die eind maart worden gehouden, waarschijnlijk ook een rol gespeeld bij het besluit om de rente toch weer te verhogen. De lira steeg in waarde na het rentebesluit.

Karahan werd in februari aangesteld tot nieuwe president van de centrale bank, nadat zijn voorgangster Hafize Gaye Erkan haar ontslag had ingediend. Erkan was in opspraak geraakt, omdat haar vader betrokken zou zijn geweest bij beslissingen van de centrale bank. Erkan heeft dat zelf ontkend.

Onder leiding van Erkan begon de Turkse centrale bank voor het eerst in lange tijd de rente te verhogen om de inflatie te bestrijden. In de jaren daarvoor deed Turkije hier weinig aan. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zag namelijk niets in de standaard economische praktijk van het verhogen van de rente om de inflatie terug te dringen en ontsloeg meerdere centralebankpresidenten die daar anders over dachten.

De inflatie in Turkije is ondanks de eerdere renteverhogingen nog altijd zeer hoog. In februari stegen de consumentenprijzen met 67 procent ten opzichte van een jaar eerder.