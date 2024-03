Parfumerieketen Douglas daalt bij beursdebuut in Frankfurt

De van oorsprong Duitse parfumerieketen Douglas kende donderdag een weinig spectaculair beursdebuut in Frankfurt. Het aandeel opende op 25,50 euro en bleef daarmee onder de introductiekoers van 26 euro per aandeel. Douglas, dat in Nederland ruim honderd winkels heeft en wordt geleid door de Nederlander Sander van der Laan, haalde met de beursgang rond de 850 miljoen euro op. Het bedrijf wil dit geld gebruiken om zijn schulden te verlagen.

Het aandeel zakte na de opening verder weg tot onder de 25 euro. De totale beurswaarde van Douglas bedraagt minder dan 2,8 miljard euro. Douglas werd door de Britse eigenaar, de investeringsmaatschappij CVC Capital Partners, naar de aandelenmarkt gebracht. CVC, dat Douglas in 2015 kocht voor 2,8 miljard euro, houdt een meerderheidsbelang van ruim 54 procent in het bedrijf. De oprichtersfamilie Kreke houdt een belang van meer dan 10 procent.

De wortels van Douglas gaan terug naar 1821. Het bedrijf heeft meer dan 1800 winkels in Europa. Ook is het bedrijf met hoofdkantoor in Düsseldorf actief met onlineverkopen van parfums en andere verzorgingsproducten.