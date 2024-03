Oud-gedeputeerde Koopmans wordt voorzitter landbouworganisatie LTO

Oud-gedeputeerde in de provincie Limburg Ger Koopmans wordt de nieuwe voorzitter van boerenlobbyorganisatie LTO. Hij volgt Sjaak van der Tak op, die begin dit jaar stopte als voorzitter van de grootste belangenorganisatie voor de agrarische sector

Koopmans begint direct aan zijn nieuwe functie. Dat is volgens LTO hard nodig, omdat veel boeren en tuinders in onzekerheid verkeren, doordat “regelgeving uit Brussel en Den Haag zich blijft opstapelen”.

Koopmans, bekend als politicus voor het CDA, was tussen 2014 en 2021 gedeputeerde in de provincie Limburg. Als verantwoordelijke voor grondzaken kwam hij een aantal keren in opspraak na beschuldigingen van belangenverstrengeling.

Hij trad af na artikelen van NRC waarin stond dat een andere oud-CDA-gedeputeerde subsidies van de provincie voor zijn Limburgse landschapsinstelling doorsluisde naar eigen bedrijfjes. Ook kwam hij in opspraak omdat hij tot 2017 commissaris was bij een bedrijf dat betrokken was bij een hoogwaterproject bij Venlo. In beide kwesties concludeerden onderzoekers dat hij zich niet schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling, maar in dat laatste geval wekte hij wel de schijn daarvan.

Koopmans is geen vreemde voor LTO, voluit Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland. Hij was tussen 1989 en 2002 actief voor de Limburgse afdeling van de organisatie en zat in 2013 en 2014 de vakgroep kalverhouderij voor. De nieuwe voorzitter onderstreept de toekomstvisie van de LTO, die meer vrijheid wil voor boeren en tuinders bij het bepalen van de manier waarop ze aan milieu- en natuurnormen voldoen.

“Iedere ondernemer moet zijn eigen ontwikkelrichting kunnen bepalen; van inzet op innovatie tot de keuze voor natuur-inclusieve extensivering. Maar alle ondernemers hebben recht op duidelijkheid en op steun van overheid en markt om die keuze ook voor langere termijn mogelijk te maken”, stelt hij.

Europabreed is er veel onvrede bij boeren, die bang zijn dat hun verdienmodel onder druk komt te staan. In Nederland speelt al jaren de stikstofcrisis. Daarnaast vrezen melkveehouders problemen doordat ze hun mest niet kwijt kunnen, doordat een Europese uitzonderingsregel komt te vervallen en veel natuurgebieden te sterk zijn vervuild met meststoffen.

Koopmans’ voorganger Van der Tak onderhandelde vorig jaar een tijdlang met de regering en andere sectoren over een breed landbouwakkoord. Uiteindelijk stapte hij uit dat overleg omdat hij toezeggingen over het toekomstige verdienmodel niet ver genoeg vond gaan.