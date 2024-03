Media: ex-topman Steinhoff overleden, dag na miljoenenboete

De voormalige topman van meubelconcern Steinhoff, Markus Jooste, zou zijn overleden in zijn woonplaats Hermanus in Zuid-Afrika. Dat melden onder meer persbureau Bloomberg, de Britse zakenkrant Financial Times (FT) en de Zuid-Afrikaanse newssite News24 op basis van bronnen. De politie heeft de dood van een 63-jarige man door een schotwond in het hoofd bevestigd, maar noemt geen naam.

Jooste ontving woensdag nog een boete van omgerekend 23,3 miljoen euro van de financiële waakhond in Zuid-Afrika. Die werd opgelegd voor zijn betrokkenheid bij grootschalige boekhoudfraude. Het was niet de eerste boete voor Jooste. In 2020 werd de oud-topman al beboet voor bijna 10 miljoen dollar (omgerekend zo’n 9 miljoen euro) om handel met voorkennis.

FT meldt op basis van twee ingewijden bij de politie dat het Jooste is die is overleden en dat het erop lijkt dat hij zichzelf heeft neergeschoten. News24 spreekt van zelfmoord. Jooste zou in het ziekenhuis zijn overleden.

Ooit gold Steinhoff wereldwijd als de op een na grootste verkoper van meubels, maar het winkelimperium stortte in nadat de miljardenfraude in 2017 bekend was geworden.