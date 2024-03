Socialmediaplatform Reddit schiet omhoog op eerste beursdag

Grote winnaar op de aandelenbeurzen in New York was donderdag nieuwkomer Reddit. Het socialmediaplatform eindigde op zijn eerste handelsdag ruim 48 procent hoger. Daarmee is het aandeel 50,44 dollar waard, tegen een introductiekoers van 34 dollar per aandeel. De beursgang van het in San Francisco gevestigde Reddit is de eerste van een groot socialemediabedrijf sinds die van Pinterest in 2019.

Reddit staat bekend om fora over de meest uiteenlopende onderwerpen die gebruikers zelf kunnen aanmaken. Anderen kunnen met duimpjes hun goed- of afkeuring uitspreken over de berichten die hier verschijnen. Dit bepaalt ook welke berichten hoog staan op die fora. Vorig kwartaal telde Reddit dagelijks meer dan 73 miljoen actieve gebruikers.

De stemming op Wall Street was verder positief, nadat de beurzen woensdag ook al waren gesloten op nieuwe recordniveaus. Dat gebeurde na het besluit van de Federal Reserve om de rente opnieuw – zoals verwacht – onveranderd te laten. De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 39.781,37 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 5241,53 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent tot 16.401,84 punten.

Apple verloor 4,1 procent. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het techconcern aangeklaagd, omdat het de markt voor smartphones zou misbruiken. Volgens aanklagers in de Verenigde Staten beperkte de maker van iPhones de toegang tot technologie in die telefoons voor ontwikkelaars van concurrerende producten. Minister van Justitie Merrick Garland sprak van een monopolie. Apple verwerpt de aanklacht.

Nike steeg 0,6 procent. Het sportmerk, dat na het sluiten van de beurs zijn kwartaalcijfers publiceert, gaat een samenwerking aan met de Duitse voetbalbond. Dat betekent dat het Nike-logo van 2027 tot 2034 te zien is op de tenues van de Duitse nationale voetbalteams. Met de samenwerking komt er ook een einde aan een decennialange deal met het Duitse sportmerk Adidas.

Micron Technology maakte een koerssprong van 14,1 procent. De chipfabrikant boekte afgelopen kwartaal een verrassende winst en gaf ook een sterke omzetverwachting af voor het huidige kwartaal. Volgens topman Sanjay Mehrotra wordt het bedrijf een van de grote winnaars op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).