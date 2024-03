Nike ziet verkopen in Noord-Amerika en China aantrekken

Het Amerikaanse sportartikelenmerk Nike heeft het afgelopen kwartaal iets meer omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar geleden. Daarbij wist het bedrijf uit het Amerikaanse Beaverton te profiteren van de verkoop in China. Ook in thuismarkt Noord-Amerika werden meer inkomsten gerealiseerd. Eerder vielen de prestaties in die regio’s juist tegen.

De totale omzet over de afgelopen drie maanden kwam uit op ruim 12 miljard dollar, omgerekend meer dan 11 miljard euro, iets meer dan in 2022. De inkomsten uit de verkoop in de regio’s Noord-Amerika en Groot-China namen echter toe met respectievelijk 3 en 5 procent. In het voorgaande kwartaal liep de omzet in die eerste regio nog terug. Onder de streep bleef een winst over van ruim 1,1 miljard dollar, 5 procent minder dan een jaar eerder.

Nike besloot eind vorig jaar in de kosten te snijden voor in totaal 2 miljard dollar, onder meer als gevolg van de prestaties in China en Noord-Amerika. Daardoor zouden bijna 1700 van de in totaal bijna 84.000 mensen hun baan kwijtraken. “Onze teams zijn gefocust op wat het belangrijkst is om terug te keren naar een sterke groei”, zegt financieel topman Matthew Friend nu in een toelichting op de recentste cijfers.