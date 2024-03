Chinees chipbedrijf SMIC overtrad mogelijk Amerikaanse wet

De Chinese chipmaker SMIC heeft “mogelijk” Amerikaanse wetten overtreden, zei de Amerikaanse onderminister voor Industrie en Veiligheid Alan Estevez. Het bedrijf leverde volgens hem de krachtige processor voor een nieuwe smartphone van telecombedrijf Huawei.

Huawei staat op een zwarte lijst van de Verenigde Staten en mag eigenlijk geen gebruikmaken van Amerikaanse geavanceerde technologie. SMIC gebruikte bij het ontwikkelen van de chip voor de smartphone vermoedelijk ook producten van Amerikaanse producenten van chipapparatuur.

“We gaan ervan uit dat het SMIC was”, zei Estevez tegen een commissie van het Huis van Afgevaardigden, na een vraag over wie de chip voor de Huawei-telefoon leverde. “Ik kan niets zeggen over eventuele onderzoeken, maar we delen die zorgen zeker.” Als SMIC inderdaad de 7-nanometerprocessor leverde, zou dat een overtreding zijn van handelssancties.