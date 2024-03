Accountants beoordelen elkaars werk niet goed genoeg, zegt AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt dat accountants elkaars werk niet goed genoeg beoordelen. Na onderzoek bij 21 accountantskantoren stelt de AFM dat er meer diepgang moet komen bij de kwaliteitsbeoordeling door een onafhankelijke accountant op de werkzaamheden van de externe accountant.

De zogeheten opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) is een belangrijke manier om de kwaliteit van wettelijke controles te waarborgen, benadrukt de AFM. Dat is van groot belang voor beleggers, analisten en andere gebruikers van de jaarrekening die erop moeten kunnen vertrouwen dat de informatie in de jaarrekening “een getrouw beeld schetst van de werkelijkheid”.

Vooral bij de onderzochte accountantskantoren met een reguliere vergunning, was het beleid voor de OKB niet op orde en bij bijna alle onderzochte OKB’s moet de diepgang beter. Bij de accountantskantoren met een vergunning voor het controleren van banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven ontbrak bij negen van de 22 onderzochte OKB’s de diepgang.

Als een accountant banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven controleert, is de OKB verplicht. Zo kan vastgesteld worden dat de externe accountant “redelijkerwijs” tot zijn oordeel heeft kunnen komen, aldus de toezichthouder. De AFM verwacht dat partijen aan de slag gaan en blijft de kwaliteitsverbetering van de OKB “actief volgen”. Ook stemt de toezichthouder “zo nodig zijn toezichtactiviteiten hierop af”.