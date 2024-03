Leden FNV akkoord met plan voor reorganisatie fietsmaker Accell

Leden van vakbond FNV die werken bij fietsenfabrikant Accell in Heerenveen hebben ingestemd met een sociaal plan. Dat meldt FNV-bestuurder Erik Kotters. Het plan heeft betrekking op de reorganisatie bij het bedrijf achter merken als Batavus en Babboe, waardoor 100 tot 150 medewerkers moeten vertrekken. Met het instemmen zijn de stakingen waarmee eerder gedreigd werd nu definitief van de baan.

De komende weken wordt duidelijk welke medewerkers Accell moeten verlaten. Met het sociaal plan krijgen zij nu in ieder geval meer geld voor onder meer scholing om snel nieuw werk te vinden. Ook ontvangen zij een hogere ontslagvergoeding en een volgens FNV ruime regeling als werknemers vrijwillig vertrekken.

“Het is goed dat er een plan ligt waar de medewerkers mee vooruit kunnen”, zegt Kotters. “Maar onderaan de streep blijft het een wrange gang van zaken. Een oer-Hollands stukje maakindustrie verdwijnt, omdat buitenlandse investeerders meer geld willen verdienen. En de mensen op de werkvloer zijn de klos.”

Accell wil een deel van de productie verplaatsen naar fabrieken in Hongarije en Turkije. Daarnaast worden in Heerenveen de twee bestaande fabrieken samengevoegd, met het banenverlies tot gevolg. In de samengevoegde fabriek in Heerenveen zullen dan specialistische merken en modellen worden geproduceerd, waaronder bakfietsen van Babboe.

Dat merk is de afgelopen tijd in opspraak geraakt. Vorige maand werd bekend dat Babboe voorlopig moet stoppen met het verkopen van zijn bakfietsen, op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die concludeerde na onderzoek dat in de afgelopen jaren honderden frames zijn gebroken.