Reddit doet stap terug op Wall Street na koerssprong dag eerder

Het aandeel Reddit deed vrijdag een stap terug op de aandelenbeurzen in New York na een dag eerder nog een enorme koerssprong te hebben gemaakt bij het beursdebuut van het socialemediaplatform. Verder stonden ook post- en pakketbezorger FedEx en sportartikelenconcern Nike in de belangstelling op Wall Street na bekendmaking van kwartaalcijfers.

Reddit verloor bijna 9 procent. Donderdag steeg de koers van het socialemediaplatform nog ruim 48 procent. De beursgang van het in San Francisco gevestigde Reddit was de eerste van een groot socialemediabedrijf sinds die van Pinterest in 2019.

De algemene stemming onder beleggers in New York was voorzichtig, na de aanscherping van de recordstanden in de voorgaande twee dagen. De Dow-Jonesindex daalde 0,8 procent tot 39.475,90 punten en de brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 5234,18 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 16.428,82 punten.

FedEx werd 7,4 procent hoger gezet. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, mede dankzij kostenbesparingen en het schrappen van banen. Ook gaat FedEx aandeelhouders belonen door voor 5 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen.

Nike ging 7 procent omlaag. De sportkledingfabrikant boekte afgelopen kwartaal iets meer omzet, maar zag de winst dalen. Ook waarschuwde het sportmerk voor een omzetdaling in de eerste helft van het nieuwe boekjaar.

Branchegenoot Lululemon Athletica, die ook met cijfers kwam, kelderde bijna 16 procent. Het bedrijf gaf tegenvallende verwachtingen af voor het huidige kwartaal door een afnemende groei in Noord-Amerika.

Tesla verloor 1,2 procent. Volgens persbureau Bloomberg heeft de fabrikant van elektrische auto’s de productie in zijn grote fabriek in Shanghai teruggeschroefd door de tegenvallende vraag naar auto’s in China en de hevige concurrentie op de grootste automarkt ter wereld.

De euro was 1,0807 dollar waard, vrijwel onveranderd vergeleken met het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 80,81 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 85,58 dollar per vat.