Verzekeraar: Europese auto-industrie heeft hulp Brussel nodig

De Europese auto-industrie heeft dringend steun vanuit Brussel nodig, anders dreigen Europese autobouwers verder achter te raken op hun rivalen in China en de Verenigde Staten. Met dat pleidooi is kredietverzekeraar Allianz Trade gekomen in een rapport over de auto-industrie. Volgens deskundigen van de organisatie zijn er in Europa wel heel veel regels, maar staat daar weinig stimulerend beleid tegenover.

“Cruciaal is de ontwrichtende rol van China. Vooral op het gebied van elektrische voertuigen. Ze liggen mijlenver voor”, waarschuwt risicodirecteur in de Benelux Johan Geeroms. “Natuurlijk gebeurt er van alles om de achterstand in te lopen. Maar vooral als het gaat om de massamarkt van betaalbare middenklassers wacht Europese fabrikanten een moordende concurrentiestrijd.”

Geeroms voorziet dat de “achterblijvers” moeite zullen hebben om te overleven. “Nu al zien we stijgende faillissementen in de automotive-sector.”