Britse premier wil honderden miljoenen steken in kernindustrie

De Britse premier Rishi Sunak wil de komende jaren honderden miljoenen investeren in de nucleaire industrie. De plannen moeten tegen 2030 circa 40.000 nieuwe banen opleveren.

Ten minste 200 miljoen pond (172 miljoen euro) zal worden geïnvesteerd in Barrow-in-Furness, een stad in het noordwesten van Engeland waar nucleaire onderzeeërs worden gebouwd. Nog eens 353 miljoen pond (303 miljoen euro) zal worden besteed aan nieuwe banen en opleidingen in zowel de militaire als civiele nucleaire sector.

De Britse regering gaat hiervoor samenwerken met defensiebedrijven BAE Systems, Rolls-Royce, Babcock en energieconcern EDF. Volgens Sunak zijn de investeringen nodig om “de toekomst van onze nucleaire afschrikking en kernenergie veilig te stellen”.