Rustige opening Europese beurzen in verkorte handelsweek verwacht

De Europese aandelenbeurzen lijken maandag met beperkte koersuitslagen te beginnen aan een verkorte handelsweek. Op Goede Vrijdag zijn de aandelenmarkten in Europa en de Verenigde Staten namelijk gesloten. Die dag komt dan nog wel een belangrijk cijfer over de Amerikaanse inflatie naar buiten.

De Amsterdamse AEX-index sloot vrijdag nog op een recordniveau van 876,34 punten. Op Wall Street was een wisselend beeld te zien, met minnen voor de Dow-Jonesindex en de brede S&P 500. Technologiebeurs Nasdaq ging iets hoger het weekend in.

Op de beurzen in de Aziatische regio gingen de beursgraadmeters maandag omlaag. De Nikkei in Tokio daalde 1,2 procent en de Kospi in Seoul zakte 0,4 procent. De Hang Seng-index in Hongkong toonde een min van 0,2 procent. Maaltijdbezorger Meituan was een uitblinker in Hongkong met een winst van ruim 7 procent, dankzij beter dan verwachte omzetcijfers.

Het cijferseizoen op de beurzen is vrijwel voorbij. Op het Damrak komen deze week nog resultaten van de fabrikant van elektrische bussen Ebusco, investeerder HAL en de aanbieder van postkluisjes InPost. De agenda met buitenlandse kwartaalresultaten is nagenoeg leeg.

Unilever kan op aandacht van beleggers rekenen. Topman Hein Schumacher zei zondag in het tv-programma Buitenhof dat Nederland “een goede kans” maakt als vestigingsplaats voor het hoofdkantoor van de ijsjesdivisie van Unilever bij een eventuele afsplitsing van de bedrijfstak. Een voorwaarde is wel dat het vestigingsklimaat “attractief blijft”, aldus Schumacher. Unilever kondigde vorige week aan deze tak, met merken als Ben & Jerry’s, Magnum en Cornetto, af te gaan splitsen. Mogelijk krijgt de tak dan in Amsterdam een beursnotering.

Ook Shell staat in de belangstelling. Frans Everts, president-directeur van Shell Nederland, zei in het televisieprogramma WNL Op Zondag dat klimaatrechtszaken van milieuorganisaties tegen concerns als Shell, ING, KLM en Ahold Delhaize zeer schadelijk zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. “Het lost de problemen niet op en dwingt bedrijven om kleiner te worden en banen naar het buitenland te verplaatsen”, stelde de topman.

De euro was maandagochtend 1,0816 dollar waard, tegen 1,0808 dollar bij het Europese slot op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 81,06 dollar en Brentolie werd ook 0,5 procent duurder, op 85,83 dollar per vat.