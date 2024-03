Chinese elektrische autobouwer BYD boekt recordwinst

De Chinese elektrische autobouwer BYD heeft afgelopen jaar een recordwinst van 30 miljard yuan (3,83 miljard euro) geboekt. Dat is bijna 81 procent meer dan een jaar eerder, meldt het bedrijf. De winst is mede zo sterk toegenomen door het aanmoedigingsbeleid van de Chinese overheid om een elektrische auto aan te schaffen.

Toch zijn marktkenners kritisch over de resultaten, die hadden een winst van bijna 31 miljard yuan verwacht. BYD verkocht in het laatste kwartaal van 2023 bijna een miljoen elektrische auto’s, waardoor het bedrijf de grootste verkoper van deze voertuigen ter wereld werd. Dat is onder andere gelukt doordat de prijzen van veel modellen zijn verlaagd.

Hoewel BYD zijn activiteiten steeds verder uitbreidt naar het buitenland, is de export van Chinese elektrische auto’s naar de Europese Unie in de eerste twee maanden van dit jaar met bijna een vijfde afgenomen. De Europese Commissie doet onderzoek naar het verhogen van de importheffingen op Chinese elektrische auto’s.

De Europese auto-industrie heeft al langer te maken met sterke concurrentie uit China. Vorige week deed kredietverzekeraar Allianz Trade nog een pleidooi om Europese autobouwers te helpen. “Natuurlijk gebeurt er van alles om de achterstand in te lopen. Maar vooral als het gaat om de massamarkt van betaalbare middenklassers wacht Europese fabrikanten een moordende concurrentiestrijd”, zei risicodirecteur in de Benelux Johan Geeroms. De Europese autobrancheorganisatie ACEA vroeg Brussel eerder al om maatregelen te nemen.