Dubbel zoveel ontslagen bij Dell als eerder gemeld

De Amerikaanse computerfabrikant Dell Technologies heeft in het afgelopen boekjaar 13.000 banen geschrapt, het dubbele van wat werd aangekondigd.

“Gedurende het boekjaar hebben we voortdurend maatregelen genomen om kosten te verlagen”, staat in een verklaring. “Ondanks deze moeilijke beslissingen blijven we ons inspannen om onze werknemers te ondersteunen en talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden”, vervolgt het bedrijf.

In februari vorig jaar maakte Dell bekend dat het ongeveer 6650 banen zou schrappen om kosten te besparen, als reactie op een sterk afgenomen vraag naar pc’s. Na twee coronajaren waarin consumenten wereldwijd meer laptops en desktopcomputers kochten voor het thuiswerken stortte de wereldwijde vraag daarna in. Zo verkocht Dell in 2022 ruim 37 procent minder computers dan het jaar daarvoor.