iPhone-verkoop Apple in China een derde ingezakt in februari

Apple verkocht in China ongeveer 33 procent minder iPhones in februari vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, de tweede maandelijkse daling op rij. In januari ging de verkoop van iPhones in China al met 39 procent omlaag.

Het Amerikaanse technologieconcern kampt daar onder meer met felle concurrentie van rivalen als Huawei en een verbod voor Chinese overheidsmedewerkers om iPhones mee te brengen naar het werk. Ook staan de verkopen onder druk door de afzwakkende Chinese economie. Daardoor kromp de totale Chinese smartphonemarkt in februari met bijna met een derde.

Eerder deze maand kondigde Apple de opening van een nieuwe winkel in de Chinese miljoenenstad Shanghai aan om de verkoop van smartphones aan te jagen. Met de nieuwe zaak breidt Apple het aantal stores in China uit naar 47. China is met 1,4 miljard inwoners een zeer belangrijke markt voor Apple. Op de Verenigde Staten na heeft China de meeste Apple-winkels.