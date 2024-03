EU verdenkt fabrikant van hondenmedicijn van saboteren rivaal

Een Amerikaanse fabrikant van een geneesmiddel voor honden met een vorm van reuma heeft geprobeerd een concurrerend middel uit de schappen te houden, denkt de Europese Commissie. Zij heeft een officieel onderzoek ingesteld naar Zoetis, dat moet uitwijzen of het bedrijf de Europese concurrentieregels heeft geschonden.

Zoetis, ’s werelds grootste maker van dierenmedicijnen, verkoopt het artrosemiddel Librela om gewrichtspijn bij met name oudere honden te verlichten. Deze pijnbestrijder is in de Europese Unie nu nog de enige in zijn soort, maar er diende zich een alternatief aan. Zoetis sneed dat alternatief echter de pas af, vermoedt de commissie. Het bedrijf kocht het op, zette de ontwikkeling stop en weigert het over te dragen aan de concurrent die het in de EU op de markt mocht brengen.

Als Zoetis inderdaad de regels heeft overtreden die de vrije concurrentie in Europa waarborgen, kan de commissie het bedrijf beboeten. Zo’n boete kan oplopen tot 10 procent van de mondiale jaaromzet.