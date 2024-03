Socialemediabedrijf Trump schiet omhoog bij debuut op Wall Street

Het socialemediabedrijf van oud-president Donald Trump ging dinsdag hard omhoog bij zijn debuut op de aandelenbeurs Nasdaq in New York. Trump Media & Technology Group, inclusief het platform Truth Social, schoot op zijn eerste handelsdag kort na opening 46 procent de hoogte in op de technologiebeurs. De handel werd zelfs even stilgelegd. Het aandeel heeft het symbool ‘DJT’.

De beursgang verliep via een fusie met de lege beurshuls Digital World Acquisition Corp (DWAC). Trump bereikte vrijdag een akkoord met investeerders over de gang naar de aandelenmarkt. Met de beursgang kan Trump miljarden ophalen om zijn hoge juridische kosten te betalen voor verschillende rechtszaken, want hij bezit ruim 58 procent van de aandelen. Maar vanwege eerdere afspraken kan de presidentskandidaat die aandelen pas over zes maanden omzetten in geld.

De Dow-Jonesindex stond in de vroege handel licht hoger op 39.339 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 5231 punten en de Nasdaq won 0,4 procent tot 16.455 punten.

Krispy Kreme was ook een opvallende winnaar met een koerswinst van bijna 19 procent. De keten van donutwinkels breidt zijn samenwerking met fastfoodbedrijf McDonald’s in de Verenigde Staten uit. Daarbij moeten de donuts tegen het einde van 2026 verkrijgbaar zijn in de Amerikaanse vestigingen van McDonald’s.

Alibaba won 0,3 procent. De Chinese webwinkel, die ook een notering heeft in New York, ziet af van een beursgang van de logistieke tak Cainiao in Hongkong. Alibaba bezit 64 procent van Cainiao en is nu van plan de resterende aandeelhouders uit te kopen.

Op macro-economisch gebied waren er cijfers over de orders voor duurzame goederen in de VS. Die orders van bijvoorbeeld auto’s, meubels en witgoed gingen in februari omhoog na de flinke daling een maand eerder. Onderzoeksbureau Conference Board meldt nog gegevens over het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Op Goede Vrijdag komt een belangrijk cijfer over de Amerikaanse inflatie. Dan zijn de beurzen in New York wel gesloten.