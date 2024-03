Nederlandse klanten volgen problemen Atos op de voet

Nederlandse klanten van Atos volgen de financiële ontwikkelingen bij de Franse IT-dienstverlener nauwlettend. Atos heeft zowel Nederlandse overheidsinstellingen als particuliere bedrijven als klant.

De Rabobank wil alleen in algemene bewoordingen iets zeggen over de problemen bij Atos. De bank houdt samenwerkingen met leveranciers continu in de gaten, zegt een woordvoerder. “Wanneer de dienstverlening van een leverancier mogelijk verstoord raakt, treffen wij uiteraard mitigerende maatregelen.”

Zorgverzekeraar VGZ zegt “frequent” contact te onderhouden met Atos, dat onder andere diensten levert op het gebied van communicatie, klantgegevens en declaraties. “VGZ is op de hoogte van de huidige situatie bij Atos”, zegt een woordvoerder. “Wij monitoren dagelijks de situatie en nemen direct maatregelen wanneer nodig. Wij denken in ons risicobeleid altijd na over het uitvallen van cruciale systemen.”

Atos praat met banken en andere kredietverstrekkers over een oplossing voor zijn hoge schuldenlast. Atos-topman Paul Saleh zei dinsdag dat de schuldenproblematiek geen invloed gaat hebben op klanten.

Het Kadaster sloot begin dit jaar nog een zesjarig contact met Atos, maar volgens de woordvoerder gaat het om een overeenkomst waar meerdere partijen inzitten. “Binnen deze overeenkomst kunnen opdrachten opnieuw gegund worden. We hebben regelmatig contact met Atos.” Als het mis gaat bij Atos, is de impact bij het Kadaster volgens de woordvoerder “minimaal”. Het UWV sloot ook dit jaar een nieuwe overeenkomst met Atos, maar een woordvoerder verwacht geen problemen.

Bouwbedrijf BAM doet sinds vorig jaar geen zaken meer met Atos. Dat het contract met Atos werd beëindigd had volgens een woordvoerder “niets te maken met de huidige problematiek.”