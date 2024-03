AEX zet recordopmars voort, Adyen sterkste stijger

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht hoger geopend, waarmee de hoofdgraadmeter zijn recordopmars voortzet. Betalingsverwerker Adyen was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak dankzij een adviesverhoging door analisten van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,3 procent in de plus op 881,05 punten. De MidKap ging 0,1 procent omhoog tot 930,25 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden licht. De DAX in Frankfurt liet een bescheiden winst zien.

Adyen klom bijna 3 procent. Morgan Stanley verhoogde ook het koersdoel voor het aandeel. ING kwam met een koopadvies voor informatieleverancier Wolters Kluwer die daarop 0,6 procent steeg. Chemicali├źndistributeur IMCD meldde een kleine overname in Nederland en werd 0,9 procent hoger gezet. Olie- en gasconcern Shell was de grootste daler in de AEX met een min van 0,8 procent.

In de MidKap nam flitshandelaar Flow Traders de leiding met een winst van 1,2 procent. Metalengroep AMG ging verder omlaag en was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven met een verlies van 1 procent.

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 deed NX Filtration het goed met een stijging van ruim 8 procent. De waterzuiveraar uit Enschede heeft meer dan 25 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. De stukken werden geplaatst bij bestaande aandeelhouders, institutionele beleggers en het management van het bedrijf. Met het geld wil NX Filtration zijn groeiambities financieren.

In Stockholm was Hennes & Mauritz (H&M) een opvallende winnaar met een winst van 14 procent. De Zweedse modeketen heeft afgelopen kwartaal wereldwijd iets minder verkocht dan een jaar eerder. Toch stond er onder de streep wel een fors hogere winst, een ruime verdubbeling ten opzichte van de eerste drie maanden in 2023, geholpen door kostenbesparingen. De cijfers waren dan ook beter dan verwacht.

De euro noteerde woensdagochtend 1,0822 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 80,85 dollar. Brentolie werd ook 1 procent goedkoper, op 85,42 dollar per vat.