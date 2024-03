Verkoper afslankmiddelen bezorgt Deense economie extra groei

De economie van Denemarken is in het laatste kwartaal van vorig jaar een stuk harder gegroeid dan eerder aangenomen. Dat komt vooral door het succes van farmaceut Novo Nordisk met de verkoop van afslankmiddel Wegovy en diabetesmedicijn Ozempic.

In de laatste drie maanden van 2023 steeg het Deense bruto binnenlands product (bbp) 2,6 procent in vergelijking met de voorgaande drie maanden, maakte het nationale statistiekbureau bekend. Bij een eerdere raming ging Danmarks Statistik nog uit van 2 procent groei op kwartaalbasis. Dat grote verschil was onder andere het gevolg van nieuwe gegevens over de export en de Deense industrie.

Volgens hoofdeconoom Tore Stramer van de Deense Kamer van Koophandel zorgden omvangrijke uitbreidingsplannen van Novo Nordisk grotendeels voor die “krankzinnig sterke groei”. Die ontwikkeling gooit volgens Stramer zijn ideeën over het groeipotentieel van de Deense economie overhoop.

Vorige week verhoogde de Deense centrale bank zijn prognoses voor de economische groei dit jaar, met een verwijzing naar het succes van de farmaceutische industrie van het land.

Wegovy en Ozempic werden na aanprijzingen van beroemdheden als Elon Musk en Kim Kardashian zo populair als afslankmiddel dat Novo Nordisk moeilijk aan de vraag kon voldoen. De afgelopen maanden kondigde het bedrijf daarom miljardeninvesteringen aan om de productie op te voeren. Op de beurs is Novo Nordisk uitgegroeid tot het waardevolste bedrijf van Europa.