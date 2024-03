Hogere prijzen stuwen verkopen maker Spa-mineraalwater

Mineraalwaterbedrijf Spadel, in Nederland bekend van Spa-water, heeft zijn verkopen vorig jaar kunnen opvoeren. Maar dat was wel voornamelijk te danken aan prijsverhogingen, de hoeveelheid verkochte flessen ging in de Benelux omlaag. Topman Marc du Bois zegt dat het momenteel moeilijke tijden zijn in de wereld van het flessenwater.

Vorig jaar werd het leven in het algemeen flink duurder, waardoor consumenten meer op hun uitgaven zijn gaan letten. Een product als mineraalwater leent zich er dan voor om op te bezuinigen. Du Bois benadrukt dat het Spadel toch is gelukt om “zeer goede groei” te laten zien in alle markten waar het bedrijf het actief is.

In Nederland, waar de markt voor gebotteld water in brede zin onder druk staat, bedroeg de omzetgroei 2 procent. In België ging de omzet met bijna 9 procent omhoog, in Frankrijk met 7 procent en in Bulgarije met meer dan 16 procent. Over de gehele linie groeiden de opbrengsten met een kleine 8 procent tot zo’n 346 miljoen euro.

Mede dankzij de prijsverhogingen lukte het om de marges weer wat te herstellen. In 2022 zag de onderneming die marges nog stevig teruglopen door een forse stijging van de grondstof- en energieprijzen. De nettowinst van het Belgische bedrijf verdubbelde vorig jaar uiteindelijk ruimschoots tot dik 28 miljoen euro.

Du Bois wijst erop dat zijn bedrijf zich voortdurend probeert aan te passen aan veranderende consumententrends, of het nu gaat om andere verpakkingen of bijvoorbeeld andere smaken. Zo lukt het volgens hem om marktaandeel te winnen. “Door deze sterke troeven ben ik optimistisch over de verdere ontwikkeling van de groep in de komende maanden en jaren, ook al blijft de huidige context tot voorzichtigheid nopen.”

Bij Spadel leven vooral zorgen over een toenemende belastingdruk in België, onder andere door nieuwe zogenoemde ‘zwerfvuil’-taksen. “De impact van deze nieuwe taksen zal zeer groot zijn in België en zal waarschijnlijk nog meer Belgen aanmoedigen om de grens over te steken voor goedkopere producten.”