Cao-akkoord grondpersoneel Lufthansa voorkomt staking rond Pasen

Een dreigende staking van grondpersoneel van Lufthansa rond Pasen is voorkomen. De Duitse vakbond Verdi en het luchtvaartconcern zijn het woensdagavond na onderhandelingen met bemiddelaars in hoofdlijnen eens geworden over een nieuwe cao voor de ongeveer 25.000 grondmedewerkers.

Recent legde het grondpersoneel al het werk neer, waardoor honderden vluchten werden geannuleerd. Beide partijen onderhandelden sinds maandag achter gesloten deuren met bemiddeling van onder anderen de minister-president van de deelstaat Thüringen. Zo wilden ze nieuwe stakingen van onbepaalde duur in de drukke Duitse paasvakantie voorkomen.

Details van de overeenkomst zijn nog niet naar buiten gebracht. De vakbond eiste onder meer een salarisverhoging van 12,5 procent bij een looptijd voor de nieuwe cao van een jaar. Maar Lufthansa wilde eerder niet verder gaan dan 10 procent meer loon in combinatie met een looptijd van 28 maanden.