Disney wint op Wall Street na einde ruzie met gouverneur Florida

Walt Disney hoorde woensdag bij de winnaars op Wall Street na het beslechten van een hevige juridische strijd met de gouverneur van Florida, Ron DeSantis. Door een schikking zijn meerdere rechtszaken, waarbij Disney betrokken was, opeens niet meer aan de orde. Het aandeel sloot bijna 1 procent hoger.

Disney sleepte DeSantis vorig jaar nog voor de rechter. Volgens Disney hadden DeSantis en andere politici uit de staat uit wraak allerlei maatregelen opgelegd aan het bedrijf. Dat begon toen Disney zich uitsprak tegen een wet die het docenten verbood om over seksuele geaardheid te praten. Toen DeSantis de wet, die de bijnaam “Don’t say gay”-wet kreeg, ondertekende, deed Disney in eerste instantie niets. Dat leverde het bedrijf kritiek op waarna Disney stelde dat het achter de lhbti-gemeenschap stond.

De juridische strijd ging uiteindelijk vooral tussen Disney en het Central Florida Tourism Oversight District, de gemeentelijke autoriteit waar de Disney-parken in Florida mee te maken hebben. Afgesproken is dat Disney die overheid wat meer bevoegdheden geeft. Dat opent de mogelijkheid voor nieuw overleg over een lokaal bestemmingsplan.

Op de beurs in New York trok verkoper van computerspellen GameStop verder de aandacht. Het aandeel kelderde 15 procent nadat het bedrijf zeer tegenvallende resultaten naar buiten had gebracht.

Daarnaast was Trump Media & Technology Group, het socialemediabedrijf van oud-president Donald Trump, opnieuw een grote winnaar met een plus van dik 15 procent. Het moederbedrijf van het platform Truth Social maakte dinsdag zijn debuut op de Nasdaq en ging op de eerste handelsdag al ruim 16 procent omhoog. Trump is grootaandeelhouder van dat bedrijf.

De hoofdgraadmeters in New York eindigden met winsten, na de verliezen in de voorgaande handelssessies. De Dow-Jonesindex steeg 1,2 procent tot 39.760,08 punten. De brede S&P 500 klom 0,9 procent tot 5248,49 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,5 procent tot 16.399,52 punten.

Beleggers reageerden ook positief op een nieuwe miljardeninvestering van Amazon, dat bijna 1 procent won. Het webwinkelconcern steekt een extra 2,8 miljard dollar in Anthropic, een Amerikaanse start-up op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Autoconcern Stellantis sloot 1 procent hoger na een bericht van een vakbond dat er een grote reorganisatie aankomt in Italië. In het Zuid-Europese land zouden zo’n 3600 banen verloren gaan bij het concern achter onder meer Fiat. Stellantis weigerde het aantal te bevestigen.